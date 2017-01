INFORMACIONES DESTACADAS

Economía

El 94% del territorio gallego, exento de impuestos para comprar vivienda

23:30.- SANTIAGO(AGN).- Los jóvenes, personas con algún tipo de discapacidad o familias numerosas que quieran adquirir vivienda a partir del mes de febrero en Galicia no pagarán impuestos de actos jurídicos documentados ni de transmisiones patrimoniales si el inmueble se encuentra en alguna de las 3.462 parroquias poco pobladas incluidas en el plan de tributos cero del rural de la Xunta; o dicho de otra forma, el 93,7% del territorio gallego quedará exento de tasas para estos colectivos.

O candidato da disensión da patronal galega

15:05.- SANTIAGO(AGN).- O Antón Arias que era un mozo que comezaba a facer carreira nas ciencias sociais quizais podía pensar que deixaría ese camiño para seguir o da empresa familiar e que botaría anos dedicado á construción, pero semella máis difícil que se imaxinase daquela presidindo a patronal galega. De feito, di que non hai nin unha semana que decidiu presentar a súa candidatura a 'patrón' dos empresarios da comunidade. É a única postulada a unhas eleccións que se celebrarán este venres aínda que só unhas horas antes de que se anunciase o paso adiante do coruñés, sobre a bucina, parecían chamadas a un aprazamento por falta de aspirantes, porque as confederacións empresariais provinciais non chegaron ao nome de consenso que acordaran buscar.

ÚLTIMAS NOTICIAS