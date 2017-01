INFORMACIONES DESTACADAS

O candidato da disensión da patronal galega

15:05.- SANTIAGO(AGN).- O Antón Arias que era un mozo que comezaba a facer carreira nas ciencias sociais quizais podía pensar que deixaría ese camiño para seguir o da empresa familiar e que botaría anos dedicado á construción, pero semella máis difícil que se imaxinase daquela presidindo a patronal galega. De feito, di que non hai nin unha semana que decidiu presentar a súa candidatura a 'patrón' dos empresarios da comunidade. É a única postulada a unhas eleccións que se celebrarán este venres aínda que só unhas horas antes de que se anunciase o paso adiante do coruñés, sobre a bucina, parecían chamadas a un aprazamento por falta de aspirantes, porque as confederacións empresariais provinciais non chegaron ao nome de consenso que acordaran buscar.

Reportaje

Un 34% de las pensiones necesita complemento para llegar al mínimo

14:43.- SANTIAGO(AGN).- Los poco más de 873 euros que cobraron de media los jubilados gallegos este mes mantienen a la comunidad con la segunda pensión más baja de España, y eso en parte es así porque muchas pagas son aun bastante más reducidas. De hecho, se cuentan por miles las que no superan la cuantía mínima, la referencia que establece el Gobierno cada año para "garantizar un nivel mínimo de subsistencia". Es el umbral básico, y casi 159.500 pensiones de la comunidad ni siquiera llegarían a él sin contar con el complemento público creado para asegurar el importe de supervivencia.

ÚLTIMAS NOTICIAS