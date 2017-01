INFORMACIONES DESTACADAS

Política

Feijóo valora los pactos autonómicos pero ve difícil "concretalos"

23:28.- SANTIAGO(AGN).- "Un moi bo punto de partida". El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, valoró ayer con cauto optimismo los resultados de la sexta conferencia de presidentes celebrada esta semana. Por un lado, el titular del Gobierno autonómico destacó "as cesións e os acordos" logrados para unificar inicialmente posturas respecto a doce asuntos específicos, incluidos algunos que Galicia puso sobre la mesa debido a su "especial relevancia" para la comunidad, caso de la financiación de la sanidad pública o la confección de un pacto de Estado contra la crisis demográfica. Pero, al mismo tiempo, Feijóo advirtió de que por ahora solo están delimitadas "as regras do xogo" y que, por tanto, queda pendiente la concreción, desarrollo y materialización de todos estos acuerdos verbales.

Educación

La Xunta habilita centros de Eso y FP para la formación de desempleados

22:44.- SANTIAGO(AGN).- La Xunta triplicará su esfuerzo en materia de formación de parados tanto a nivel económico -pasando de 3 a 10 millones- como logístico -de 1.000 a 3.200 plazas- de aquí a agosto de 2018 gracias en buena medida a la incorporación de 44 institutos de secundaria y FP como escenarios para impartir cursos, una novedosa iniciativa a la que dio ayer luz verde el Consello.

