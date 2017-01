INFORMACIONES DESTACADAS

ANÁLISE

Galicia ten como grandes retos laborais crear 131.000 empregos e estabilidade

16:09.- SANTIAGO(AGN).- Galicia leva xa desde abril de 2014 creando emprego en termos interanuais. Con todo, o balance de 2016 que vén de publicar o Ministerio de Empleo reflicte que a Seguridade Social aínda tería que ganar máis de 131.000 cotizantes para recuperar os 1,09 millóns de mediados de 2008. De manterse o ritmo ao que medraron as afiliacións --cunha media de 16.232 empregos creados ao longo do ano--, farían falla oito exercicios para recuperar a ocupación destruída.

Reportaje

Galicia no se resiste al auge imparable de la comida a domicilio en la red

16:07.- SANTIAGO(AGN).- No es un secreto que los hábitos alimenticios han cambiado mucho. Cocinar uno mismo en casa, algo que hace apenas unos años era una clara muestra de normalidad, ya no es una necesidad; y buena culpa de ello la tienen los emergentes negocios de hostelería a domicilio, que son cada vez más y más variados. La facilidad e instantaneidad que estos proporcionan son incluso más tentadores que los propios platos que ofrecen. Y eso, en un contexto social en el que el trabajo y las obligaciones distan mucho de ser algo accesorio, atrae. Prueba de ello son los últimos datos de la start up española Aloha24, que certifican que la comida online y las aplicaciones para gestionar pedidos ya mueven más de 120 millones de euros en España. Y Galicia no es una excepción.

ÚLTIMAS NOTICIAS